Посол Украины в Литве: Зеленский планирует посетить саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский намерен лично посетить саммит НАТО в Вильнюсе в июле. Об этом сообщил в интервью BNS посол Украины в Литве Петр Бешта.

"Мы это планируем. Первое, что нам нужно – это приглашение, потому что Украина не является членом НАТО. Мы надеемся получить его и надеемся на кардинальное изменение ситуации, связанной с войной в Украине. Мы ожидаем очень четкой формулировки на встрече в Вильнюсе, что как только закончится война, Украина станет членом НАТО".

30 сентября 2022 года Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.