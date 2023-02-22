Посол Украины в Литве: Зеленский планирует посетить саммит НАТО
Он пройдет в Вильнюсе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский намерен лично посетить саммит НАТО в Вильнюсе в июле. Об этом сообщил в интервью BNS посол Украины в Литве Петр Бешта.
"Мы это планируем. Первое, что нам нужно – это приглашение, потому что Украина не является членом НАТО. Мы надеемся получить его и надеемся на кардинальное изменение ситуации, связанной с войной в Украине. Мы ожидаем очень четкой формулировки на встрече в Вильнюсе, что как только закончится война, Украина станет членом НАТО".
30 сентября 2022 года Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.
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