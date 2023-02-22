"Верхушка айсберга". В ООН подтвердили гибель более 8 тысяч мирных граждан Украины за год войны
Страшные цифры
Getty Images / Global Images Ukraine
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил соболезнования по поводу человеческих потерь из-за войны в Украине, которая привела к гибели, по меньшей мере, 8 006 гражданских лиц и 13 287 раненых за последние 12 месяцев. По меньшей мере, 487 детей погибли и 954 получили ранения.
Реальное число погибших значительно выше, отмечают в ООН, поскольку получить информацию с мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, трудно или почти невозможно.
"Эти цифры, которые мы публикуем сегодня, освещают потери и страдания, причиненные людям с момента начала вооруженного нападения России 24 февраля прошлого года. И наши данные – это только верхушка айсберга".
"Из-за нехватки электроэнергии и воды в холодные зимние месяцы почти 18 миллионов человек остро нуждаются в гуманитарной помощи. Около 14 миллионов человек покинули свои дома".
Популярное сейчас
- Буданов – о большом наступлении россиян, целесообразности обороны Бахмута и кол-ве ракет у россиян
- Министр иностранных дел Словакии послал Виктора Орбана вслед за российским кораблем
- Реал преподал урок футбола Ливерпулю, а Наполи - Айнтрахту. Главные новости за 21 февраля
- Воины 92 ОМБр уничтожают САУ 2С19 МСТА-С вместе с экипажем. ВИДЕО
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
- Известный чешский футболист признался в своей гомосексуальности. ВИДЕО