"Верхушка айсберга". В ООН подтвердили гибель более 8 тысяч мирных граждан Украины за год войны

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил соболезнования по поводу человеческих потерь из-за войны в Украине, которая привела к гибели, по меньшей мере, 8 006 гражданских лиц и 13 287 раненых за последние 12 месяцев. По меньшей мере, 487 детей погибли и 954 получили ранения.

Реальное число погибших значительно выше, отмечают в ООН, поскольку получить информацию с мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, трудно или почти невозможно.

"Эти цифры, которые мы публикуем сегодня, освещают потери и страдания, причиненные людям с момента начала вооруженного нападения России 24 февраля прошлого года. И наши данные – это только верхушка айсберга". "Из-за нехватки электроэнергии и воды в холодные зимние месяцы почти 18 миллионов человек остро нуждаются в гуманитарной помощи. Около 14 миллионов человек покинули свои дома".