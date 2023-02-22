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"Верхушка айсберга". В ООН подтвердили гибель более 8 тысяч мирных граждан Украины за год войны

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Страшные цифры

"Верхушка айсберга". В ООН подтвердили гибель более 8 тысяч мирных граждан Украины за год войны

Getty Images / Global Images Ukraine

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Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил соболезнования по поводу человеческих потерь из-за войны в Украине, которая привела к гибели, по меньшей мере, 8 006 гражданских лиц и 13 287 раненых за последние 12 месяцев. По меньшей мере, 487 детей погибли и 954 получили ранения.

Реальное число погибших значительно выше, отмечают в ООН, поскольку получить информацию с мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, трудно или почти невозможно.

"Эти цифры, которые мы публикуем сегодня, освещают потери и страдания, причиненные людям с момента начала вооруженного нападения России 24 февраля прошлого года. И наши данные – это только верхушка айсберга".

"Из-за нехватки электроэнергии и воды в холодные зимние месяцы почти 18 миллионов человек остро нуждаются в гуманитарной помощи. Около 14 миллионов человек покинули свои дома".

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В статье: война с россией
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Источник:
ohchr.org

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