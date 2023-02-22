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Польша передаст Украине Leopard 2 в ближайшие недели. Известно количество танков от Испании

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Польша передаст Украине Leopard 2 в ближайшие недели. Известно количество танков от Испании

фото - Getty Images

Новина українською

Польша предоставит Украине 14 танков Leopard 2 в течение "ближайших двух-трех недель". Это произойдет после завершения подготовки украинских войск. Об этом пишет CNN со ссылкой на МИД Польши.

Представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что его страна поддерживает и отправку истребителей в Украину, но еще должен быть достигнут консенсус между странами НАТО.

За 48 часов до первой годовщины российского вторжения в Украину министр обороны Испании Маргарита Роблес подтвердила, что страна передаст украинской армии шесть отремонтированных боевых танков Leopard 2 A4. Об этом пишет El Pais. Хотя она не назвала дату поставки, министр неоднократно заявляла, что цель состоит в том, чтобы танки были готовы к концу марта или началу апреля.

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В статье: война с россией Leopard 2
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Источник:
CNN

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