CNN: Пекин не планирует предоставлять оружие Москве
Ван И съездил в РФ
Getty Images / Global Images Ukraine
Министерство иностранных дел КНР отрицает намерения оказывать "летальную поддержку" РФ для войны против Украины. Об этом пишет СNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД КНР Вана Вэньбиня и главу канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Вана И.
Представитель МИД Ван Вэньбинь заявил, что "Поднебесная" не рассматривает возможность оказания "летальной поддержки" для России, при этом обвинив США и НАТО в распространении фейков о роли КНР в войне.
В то же время Ван И в Москве заявил, что страна будет "твердо проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику", а отношения между РФ и КНР "продолжают функционировать на высоком уровне". Он повторил пропаганду о том, что якобы США и другие страны НАТО являются "крупнейшим источником оружия на поле боя в Украине".
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