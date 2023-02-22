  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. CNN: Пекин не планирует предоставлять оружие Москве
В тренде

CNN: Пекин не планирует предоставлять оружие Москве

Общие новости
(1 голосов)

Ван И съездил в РФ

CNN: Пекин не планирует предоставлять оружие Москве

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министерство иностранных дел КНР отрицает намерения оказывать "летальную поддержку" РФ для войны против Украины. Об этом пишет СNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД КНР Вана Вэньбиня и главу канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Вана И.

Читайте такжеВедущий китайский дипломат провел переговоры с Лавровым в Москве

Представитель МИД Ван Вэньбинь заявил, что "Поднебесная" не рассматривает возможность оказания "летальной поддержки" для России, при этом обвинив США и НАТО в распространении фейков о роли КНР в войне.

В то же время Ван И в Москве заявил, что страна будет "твердо проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику", а отношения между РФ и КНР "продолжают функционировать на высоком уровне". Он повторил пропаганду о том, что якобы США и другие страны НАТО являются "крупнейшим источником оружия на поле боя в Украине".

По теме
yellow-arrow
Шевченко продал флаг Украины с подписью Зеленского за 110 тысяч евро
yellow-arrow
Польша передаст Украине Leopard 2 в ближайшие недели. Известно количество танков от Испании
yellow-arrow
"Верхушка айсберга". В ООН подтвердили гибель более 8 тысяч мирных граждан Украины за год войны
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
CNN

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде