Джонсон призвал США и Британию передать Украине истребители
Экс-премьер Великобритании продолжает свою работу
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал президента США Джо Байдена предоставить Украине истребители F-16. Об этом сообщает Лига.нет.
По его мнению, предоставление военной помощи Украине "имеет решающее значение для безопасности Запада".
"Если мы не сможем выгнать Путина из Украины, если украинцы проиграют, тогда угроза для всей евроатлантической зоны безопасности, для Соединенных Штатов будет еще больше", — сказал Джонсон.
Он заявил, что президент США Джо Байден должен предоставить Украине истребители F-16 и призвал Британию сделать то же самое.
По его словам, если бы самолеты были направлены год назад, "мы были бы гораздо ближе" к прекращению войны.
Экс-премьер также призвал страны предоставить Украине больше танков, самолетов и дальнобойной артиллерии.
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