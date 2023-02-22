Сборная Украины по боксу не будет участвовать в ЧМ из-за допуска к соревнованиям россиян и белорусов
О таком решении уже объявили десять стран
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины по боксу будет бойкотировать чемпионаты мира 2023 года среди женщин и мужчин. Об этом сообщает Суспільне Спорт со ссылкой на вице-президента федерации бокса Украины Олега Ильченко.
Причиной бойкота стало решение IBA о допуске к соревнованиям боксеров из России и Беларуси под своими флагами. После полномасштабного вторжения на территорию Украины организация налагала запрет на участие представителей этих террористических организаций, однако в октябре 2022 года ее сняла.
Отметим, что Украина будет не единственной, кто будет бойкотировать соревнования. Об аналогичном решении уже объявили США, Польша, Швейцария, Нидерланды, Великобритания, Ирландия, Чехия, Швеция и Канада.
По словам Ильченко, существует вероятность бойкота Украины и Олимпиады-2024, если там будут выступать боксеры из России или Беларуси. Основным турниром для сборной Украины станут Европейские игры, где не будет представителей РФ и РБ.
ЧМ по боксу среди женщин должно состояться в марте, а мужской турнир запланирован на май.
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