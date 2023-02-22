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Сборная Украины по боксу не будет участвовать в ЧМ из-за допуска к соревнованиям россиян и белорусов

Общие новости
(2 голосов)

О таком решении уже объявили десять стран

Сборная Украины по боксу не будет участвовать в ЧМ из-за допуска к соревнованиям россиян и белорусов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по боксу будет бойкотировать чемпионаты мира 2023 года среди женщин и мужчин. Об этом сообщает Суспільне Спорт со ссылкой на вице-президента федерации бокса Украины Олега Ильченко.

Причиной бойкота стало решение IBA о допуске к соревнованиям боксеров из России и Беларуси под своими флагами. После полномасштабного вторжения на территорию Украины организация налагала запрет на участие представителей этих террористических организаций, однако в октябре 2022 года ее сняла.

Отметим, что Украина будет не единственной, кто будет бойкотировать соревнования. Об аналогичном решении уже объявили США, Польша, Швейцария, Нидерланды, Великобритания, Ирландия, Чехия, Швеция и Канада.

По словам Ильченко, существует вероятность бойкота Украины и Олимпиады-2024, если там будут выступать боксеры из России или Беларуси. Основным турниром для сборной Украины станут Европейские игры, где не будет представителей РФ и РБ.

ЧМ по боксу среди женщин должно состояться в марте, а мужской турнир запланирован на май.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
22.02.2023 в 17:00
От продажні виродки! Як же так?! Допустити терористів та й ще під їхніми прапорами. Дуже добре, що не тільки Україна, а ще багато провідних держав бойкотуватимуть. То вже буде не чемпіонат світу , а цирк цинізму.
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