Перед годовщиной вторжения России Папа Римский осудил "абсурдную и жестокую" войну в Украине
Папа добавил, что настоящую победу в Украине нельзя строить на руинах
Фото: ИА Regnum
Папа Римский Франциск заявил, что война в Украине "абсурдна и жестока", и призвал к прекращению огня и переговоров. Эти заявления он сделал два дня к первой годовщине полномасштабного вторжения России.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Во время еженедельной общей аудиенции Франциск назвал это "печальной годовщиной" и сказал, что он "близок к мученическому украинскому народу".
Папа также добавил, что "настоящую победу" в Украине "нельзя строить на развалинах".
С начала полномасштабного вторжения России в Украину папа Франциск упоминал Украину почти во всех своих публичных выступлениях и все больше критиковал Москву.
В начале этого месяца понтифик заверил, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.
Он также добавил, что до сих пор не посетил Киев, поскольку сейчас нет возможности приехать в Москву. Но Франциск отметил, что просит о диалоге.
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