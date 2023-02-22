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Перед годовщиной вторжения России Папа Римский осудил "абсурдную и жестокую" войну в Украине

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Папа добавил, что настоящую победу в Украине нельзя строить на руинах

Перед годовщиной вторжения России Папа Римский осудил "абсурдную и жестокую" войну в Украине

Фото: ИА Regnum

Новина українською

Папа Римский Франциск заявил, что война в Украине "абсурдна и жестока", и призвал к прекращению огня и переговоров. Эти заявления он сделал два дня к первой годовщине полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Во время еженедельной общей аудиенции Франциск назвал это "печальной годовщиной" и сказал, что он "близок к мученическому украинскому народу".

Папа также добавил, что "настоящую победу" в Украине "нельзя строить на развалинах".

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину папа Франциск упоминал Украину почти во всех своих публичных выступлениях и все больше критиковал Москву.

В начале этого месяца понтифик заверил, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

Он также добавил, что до сих пор не посетил Киев, поскольку сейчас нет возможности приехать в Москву. Но Франциск отметил, что просит о диалоге.

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В статье: Папа Римский война с россией
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