"Дайте миру шанс". МОК по случаю годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину выдал официальное заявление

По случаю годовщины полномасштабного вторжения России в Украину Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал официальное заявление.

"24 февраля 2023 года исполняется год, как Россия при поддержке Беларуси вторглась в Украину. Год жестокой войны, человеческих страданий, убийств и разрушений.

Мы глубоко сочувствуем украинскому народу в этой жестокой войне, боль и страдание которой невозможно представить. В эту мрачную годовщину Олимпийское движение присоединяется к призывам к миру и готово внести свой скромный вклад в любые усилия по развитию мира.

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МОК решительнее всего осудил бессмысленную войну в день вторжения. Поскольку боевым действиям не видно конца после года кровопролития, МОК вновь осуждает войну в Украине, которая является грубым нарушением Олимпийского перемирия и Олимпийской хартии, которое действовало в то время.

По этой причине МОК ввел беспрецедентные санкции против российских и белорусских государств и правительств, ответственных за эту войну: никаких международных спортивных мероприятий в России и Беларуси; отсутствие флага, гимна или других национальных символов; и никаких правительственных или государственных чиновников, аккредитованных на любые международные спортивные мероприятия.

Эти санкции были введены в действие в феврале 2022 года, а затем дополнительно усилены и подтверждены недавним Олимпийским саммитом 9 декабря 2022 года. Они остаются непоколебимыми.

В то же время МОК подтверждает свою непоколебимую солидарность с украинскими спортсменами, которые изо дня в день сталкиваются с невыразимыми трудностями.

Поскольку война продолжается уже больше года, все олимпийское движение остается непоколебимым в своем стремлении всячески помогать украинским спортсменам, ведь все мы хотим видеть сильную команду НОК Украины на Олимпийских играх в Париже 2024 года и зимних Олимпийских игр в Милане 2026 года.

С этой целью МОК утроил свой Фонд солидарности для Украины, чтобы у спортсменов была полная поддержка для преодоления огромных трудностей, с которыми они сталкиваются, чтобы осуществить свою олимпийскую мечту.

Около 3000 спортсменов уже воспользовались помощью, которую Фонд солидарности МОК предоставляет через НОК Украины. Эти усилия имеют форму не только финансовой помощи, но и материально-технической поддержки и того, чтобы украинские спортсмены могли продолжать участвовать в соревнованиях.

С самого начала, начиная с древних Олимпийских игр, нашей миссией всегда было содействовать миру через спорт.

МОК остается преданным этой миссии объединить весь мир в мирной борьбе по сей день. Последние примеры таких мирных соревнований включают спортсменов из Южной и Северной Кореи, Израиля и Палестины, Армении и Азербайджана и многие другие.

Во время Олимпийских игр спортсмены из 206 разных национальных олимпийских комитетов мирно живут вместе в Олимпийской деревне. Усилия по развитию мира нуждаются в диалоге.

Соревнования со спортсменами, уважающими Олимпийскую хартию, могут служить катализатором диалога, который всегда является первым шагом к достижению мира.

Олимпийские игры не могут предотвратить войны и конфликты. Они также не могут решить все политические и социальные вызовы нашего мира. Это область политики.

Но ОИ могут стать примером для мира, где все уважают одинаковые правила и друг друга. Они могут вдохновить нас решать проблемы, построить мосты, что ведет к лучшему пониманию людей.

Они могут открыть двери для диалога и развития мира так, как это не делает отчуждения и раскол.

Подавляющее большинство олимпийского движения, включая спортсменов, национальные олимпийские комитеты и международные федерации, поддерживают твердую солидарность с Украиной, санкции, введенные против России и Беларуси, и миротворческую, объединяющую миссию олимпийского движения.

Объединившись в этом олимпийском духе на этом мучительном годовом рубеже, все Олимпийское движение повторяет призыв, который мы сделали год назад ко всем политическим лидерам мира: "Дайте миру шанс", - говорится в заявлении.