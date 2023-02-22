СБУ задержала известного пророссийский пропагандиста, который скрывался в монастыре УПЦ МП

Служба безопасности Украины задержала в Киеве российского пропагандиста, публично оправдывающего войну против Украины.

Он скрывался от правосудия в монастыре Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщила пресс-служба СБУ 22 февраля.

"Приспешником рашистов является столичный блогер, основатель "русского клуба". Занимался подготовкой заказных публикаций для подсанкционных информагентств страны-агрессора. Среди них – "Русская народная линия" и "Одна семья", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в своих колонках блогер называл "закономерным" оккупацию Крыма и часть Востока Украины. Также популяризировал так называемые ЛДНР.

В августе прошлого года пропагандисту заочно сообщили подозрение по статье государственная измена. Но он подался в бега.

"Злоумышленник пытался скрываться от правосудия на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ МП. Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали", – добавили в СБУ.

По данным следствия, провокационные материалы и публичные выступления блогера "активно" использовали российские спецслужбы. Для "проведения информационных диверсий против Украины".

Правоохранители добавили, что за каждую "порцию" такого контента предатель получал от агрессора деньги.

Задержанному уже избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Стоит отметить, что хотя в Службе безопасности не называют имя фигуранта, журналисты утверждают, что задержанным может являться Дмитрий Скворцов. Так, например, считает военный журналист Андрей Цаплиенко. Он напоминает, что Дмитрий был идейным противником независимости Украины еще до Революции Достоинства.