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Зеленский: Не будем убавлять давление на врага – как внешнего, так и внутреннего

Общие новости
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Вечернее видеообращение главы государства

Зеленский: Не будем убавлять давление на врага – как внешнего, так и внутреннего

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным видеообращением. Глава государства сообщил о работе как на реальном, так и на дипломатическом фронтах:

"Как всегда, в течение дня получал доклады наших военных, руководителей сектора обороны и безопасности. В частности, сегодня министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о формировании новых бригад "Гвардии наступления". Результаты хорошие.

Провел несколько подготовительных встреч в контексте дальнейших санкционных шагов нашего государства. Мы не будем убавлять давление на врага – как внешнего, так и внутреннего. Подробности сообщу".

Владимир Зеленский поблагодарил и отметил результат нескольких отдельных бригад и полков:

"В районе Марьинки Донецкой области особенно эффективно действуют бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые ежедневно и каждую ночь сдерживают атаки врага. В том районе происходит почти половина всех атак по этому направлению. Наши воины стоят крепко. Спасибо!

За прошедшие сутки есть результат у 5-го отдельного штурмового полка и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые храбро уничтожают врага к югу от Бахмута. Спасибо, воины!".

Смотрите полное видеообращение главы государства.

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В статье: война с россией
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