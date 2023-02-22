Зеленский: Не будем убавлять давление на врага – как внешнего, так и внутреннего

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным видеообращением. Глава государства сообщил о работе как на реальном, так и на дипломатическом фронтах:

"Как всегда, в течение дня получал доклады наших военных, руководителей сектора обороны и безопасности. В частности, сегодня министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о формировании новых бригад "Гвардии наступления". Результаты хорошие.

Провел несколько подготовительных встреч в контексте дальнейших санкционных шагов нашего государства. Мы не будем убавлять давление на врага – как внешнего, так и внутреннего. Подробности сообщу".