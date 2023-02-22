Зеленский: Не будем убавлять давление на врага – как внешнего, так и внутреннего
Вечернее видеообращение главы государства
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным видеообращением. Глава государства сообщил о работе как на реальном, так и на дипломатическом фронтах:
"Как всегда, в течение дня получал доклады наших военных, руководителей сектора обороны и безопасности. В частности, сегодня министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о формировании новых бригад "Гвардии наступления". Результаты хорошие.
Провел несколько подготовительных встреч в контексте дальнейших санкционных шагов нашего государства. Мы не будем убавлять давление на врага – как внешнего, так и внутреннего. Подробности сообщу".
Владимир Зеленский поблагодарил и отметил результат нескольких отдельных бригад и полков:
"В районе Марьинки Донецкой области особенно эффективно действуют бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые ежедневно и каждую ночь сдерживают атаки врага. В том районе происходит почти половина всех атак по этому направлению. Наши воины стоят крепко. Спасибо!
За прошедшие сутки есть результат у 5-го отдельного штурмового полка и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые храбро уничтожают врага к югу от Бахмута. Спасибо, воины!".
Смотрите полное видеообращение главы государства.
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