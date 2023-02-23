ВСУ отразили около 90 атак за среду

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 23 февраля, сообщает, что за прошедшие сутки украинские защитники отбили около 90 атак противника на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Россияне также в среду нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов. Совершили 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вновь пострадали мирные города и села и мирные граждане. Угроза нанесения Россией ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

Указывается, что на Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования враждебных наступательных группировок не выявлено. Враг обстрелял из минометов и артиллерии населённые пункты недалеко от границы в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, ведет огонь по всей линии столкновения.

В то же время украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу врага на огневой позиции. А подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов.