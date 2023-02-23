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Россия обвинила Украину в подготовке нападения на Приднестровье

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Заявление прозвучало после того, как стало известно, что Москва готовит нападение на Молдову

Россия обвинила Украину в подготовке нападения на Приднестровье

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министерство обороны РФ заявило, что Украина якобы готовит военную провокацию против Приднестровья. Там придумали, что участие в нападении примет даже полк Азов.

В Москве утверждают, что для обоснования вторжения в Приднестровье Украина, якобы, планирует инсценировать наступление российских войск с территории непризнанной ПМР.

Отметим, что недавно украинская разведка перехватила планы Кремля взять под контроль Молдову, и президент Зеленский немедленно передал всю информацию своей коллеге, президенту Майе Санду. Вскоре премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе и перебросить туда своих военных.

В ходе визита в Варшаву о поддержке Молдовы заявил президент США Джо Байден.

Напомним, ранее в России декларировали цель захватить юг Украины с выходом к границе Приднестровья. Как известно, в оккупированном регионе находится небольшой контингент российской армии, вооруженные силы так называемой ПМР насчитывают около 7500 военнослужащих.

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В статье: война с россией
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