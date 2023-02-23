Много танков и бронированных машин оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 22 февраля
Завтра – ровно год войны
28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 145850 (+790) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3350 (+16) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6593 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 2352 (+7) ед,
- РСЗО – 471 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 244 (+1) ед,
- самолетов – 299 (+0) ед,
- вертолетов – 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2029 (+3),
- крылатые ракеты – 873 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5215 (+3) ед,
- специальная техника – 228 (+2).
Данные уточняются.
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