  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Много танков и бронированных машин оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 22 февраля
В тренде

Много танков и бронированных машин оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 22 февраля

Общие новости
(1 голосов)

Завтра – ровно год войны

Много танков и бронированных машин оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 22 февраля

28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 145850 (+790) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3350 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6593 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 2352 (+7) ед,
  • РСЗО – 471 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 244 (+1) ед,
  • самолетов – 299 (+0) ед,
  • вертолетов – 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2029 (+3),
  • крылатые ракеты – 873 (+0),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5215 (+3) ед,
  • специальная техника – 228 (+2).

Данные уточняются.

Читайте такжеРоссия обвинила Украину в подготовке нападения на Приднестровье

По теме
yellow-arrow
Генштаб: Т.н. "казачий отряд" россиян отказывается идти в наступление из-за провала оккупантов под Угледаром
yellow-arrow
В Киев прибыл премьер-министр Испании
yellow-arrow
Буданов – о ядерном шантаже РФ, эффективности ЧВК Вагнер и ракетном ударе врага на годовщину войны
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде