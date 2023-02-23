Буданов – о ядерном шантаже РФ, эффективности ЧВК Вагнер и ракетном ударе врага на годовщину войны

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал большое интервью изданию Украинская правда.

– Как вы понимаете слова Путина о том, что Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях? Что это значит?

– Это очередная попытка манипуляции и, к сожалению, уже привычного для всех ядерного шантажа мира. Отмечаю: не Украины, а попытка ядерного шантажа мира. В нынешней ситуации по факту, что это может означать? Ничего. Потому что оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации сейчас не способен производить в достаточном количестве прогрессивные образцы ракетного вооружения, особенно стратегического и оперативно-тактического назначения. То есть, если бы такое заявление было сделано где-то даже до 24 февраля 2022 – то да, здесь можно было бы серьезно задуматься.

– Как воюет ЧВК "Вагнер" и как воюют мобилизованные?

– Это небо и земля. "Вагнер" во всем выше. К сожалению, это верно. Да, их штурмовые отряды обычно сформированы из зеков, но командуют ими достаточно профессиональные бывшие военные. И они действуют решительно, достаточно мощно. Несмотря на потери, они метр за метром понемногу продвигаются вперед. И они действительно единственные, кому это удается.

– За счет чего они мотивированы?

– Определенная их категория, довольно небольшая – это как раз те, которые много лет провели в ЧВК. Они даже внутренне мотивированы, у них есть определенный кодекс, можно сказать. А 90% – это зеки, мотивированные исключительно страхом. У них приказ наступать – они наступают. Если зек не будет наступать, его просто казнят. Это все у них делается достаточно публично.

– Сколько "вагнеровцев" воюют сейчас против нас?

– В активных боевых действиях до 10 тысяч.

– Россия мобилизовала сотни тысяч людей осенью…

– Они мобилизовали 316 тысяч. И мобилизацию они не прекращали – снова хочу это повторить. Скрытая мобилизация продолжается по состоянию на данный момент.

– Мы знаем любовь Российской Федерации к символизму по отношению к датам. И, очевидно, многие украинцы переживают, что на 24 февраля Россия может совершить какую-то громкую провокацию. Готовится ли что-нибудь неожиданное?

– Давайте так: ничего необычного не будет. Обычные попытки… Планируется небольшой ракетный удар. 23-24 – у них две даты. Поверьте мне, мы это пережили уже более 20 раз.

– Так что будет происходить весной? К чему готовится Россия весной? Ранее вы говорили, что контрнаступление ВСУ состоится весной.

– Весной будет очень много событий, которые, возможно, будут значимыми в этой войне. К выполнению задачи номер один. То есть, до 31.03.2023 – это дежурный дедлайн – выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Контрнаступление ВСУ – да, планируется весной. Все ли идет по плану? Плюс-минус, да.

– Бахмут нужно удержать, потому что возвращать будет в разы труднее?

– Классическая тактика говорит, что у наступающих должно быть минимум трехкратное преимущество сил, а на участках прорыва – семикратное. Каждый потерянный метр ситуативно, возможно, спасет жизнь одному-двум бойцам. Но вот при возвращении этого метра – это унесет жизни десяти бойцов.