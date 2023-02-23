В Киев прибыл премьер-министр Испании

В Киев с утра 23 февраля прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес. Об этом он сам сообщил в Твиттере, заявив на украинском:

"Сегодня возвращаюсь в Киев. Мы будем с Украиной и ее народом, пока в Европу не вернется мир".

У Санчеса запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На киевском железнодорожном вокзале главу испанского правительства встретил замминистра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.

Vuelvo a Kyiv un año después del inicio de la guerra.



Estaremos al lado de Ucrania y de su gente hasta que la paz regrese a Europa.



Сьогодні повертаюся до Києва.



Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир. pic.twitter.com/9ekUL9Lmfl — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2023

По информации СМИ, кроме встречи с президентом Украины, у Санчеса также запланирована поездка в Ирпень и Бучу – города, существенно пострадавшие от действий россиян в начале войны.

Это уже вторая поездка Санчеса в Украину, он был в столице в апреле 2022 года. Тогда Педро побывал в городе Бородянка Киевской области, чтобы своими глазами увидеть последствия российской агрессии.