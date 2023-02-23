В Киев прибыл премьер-министр Испании
У него запланированы переговоры с Зеленским
В Киев с утра 23 февраля прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес. Об этом он сам сообщил в Твиттере, заявив на украинском:
"Сегодня возвращаюсь в Киев. Мы будем с Украиной и ее народом, пока в Европу не вернется мир".
У Санчеса запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На киевском железнодорожном вокзале главу испанского правительства встретил замминистра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.
Vuelvo a Kyiv un año después del inicio de la guerra.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2023
Estaremos al lado de Ucrania y de su gente hasta que la paz regrese a Europa.
Сьогодні повертаюся до Києва.
Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир. pic.twitter.com/9ekUL9Lmfl
По информации СМИ, кроме встречи с президентом Украины, у Санчеса также запланирована поездка в Ирпень и Бучу – города, существенно пострадавшие от действий россиян в начале войны.
Это уже вторая поездка Санчеса в Украину, он был в столице в апреле 2022 года. Тогда Педро побывал в городе Бородянка Киевской области, чтобы своими глазами увидеть последствия российской агрессии.
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