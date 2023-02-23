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Генштаб: Т.н. "казачий отряд" россиян отказывается идти в наступление из-за провала оккупантов под Угледаром

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Они прикреплены к бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота

Генштаб: Т.н. "казачий отряд" россиян отказывается идти в наступление из-за провала оккупантов под Угледаром

тасс

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После провальных попыток атаковать в районе Угледара Донецкой области военнослужащие армии врага отказываются идти в наступление. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке по состоянию на четверг, 23 февраля.

"В связи с провалом наступления и значительными потерями в живой силе под Угледаром, личный состав добровольческого, так называемого казачьего отряда, приданного 155-й бригаде морской пехоты тихоокеанского флота, отказывается от дальнейшего участия в наступательных действиях".

Известно, что российские оккупационные войска продолжают штурм на Угледарском направлении, однако несут значительные потери.

По данным британской разведки, в ближайшее время оккупационная армия может снова наступать в районе Угледара Донецкой области. Однако им вряд ли хватит ресурсов для этого.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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Источник:
Генштаб

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