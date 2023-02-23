  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зафиксировано движение колонн РФ без знаков распознавания в направлении одной из областей Украины
В тренде

Зафиксировано движение колонн РФ без знаков распознавания в направлении одной из областей Украины

Общие новости
(1 голосов)

Похоже, готовится провокация

Зафиксировано движение колонн РФ без знаков распознавания в направлении одной из областей Украины

ОК Північ

Новина українською

Оккупанты готовят возможные провокации к годовщине полномасштабного наступления, скорее всего, целью является обвинение украинских защитников в нарушении территориальной целостности.

Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, одетой в пиксель, похожий на форму Вооруженных Сил Украины, сообщают в ОК "Север".

"Силы обороны Сиверщины держат ситуацию под контролем и, в отличие от войск противника, никогда не прибегали к провокациям и не имеют подобной цели. Каждый воин придерживается общепринятых правил ведения войны, не посягая на чужие территории, а исключительно защищает родную землю от наглого и коварного врага".

Читайте такжеГенштаб: Т.н. "казачий отряд" россиян отказывается идти в наступление из-за провала оккупантов под Угледаром

По теме
yellow-arrow
В Киеве слышали звуки взрывов, сообщается о работе ПВО в области
yellow-arrow
Молдова отреагировала на обвинения Минобороны РФ в адрес Украины в контексте Приднестровья
yellow-arrow
В Белгородской области упал российский военный самолет, пилот погиб
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ОК Північ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде