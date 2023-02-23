Зафиксировано движение колонн РФ без знаков распознавания в направлении одной из областей Украины
Похоже, готовится провокация
ОК Північ
Оккупанты готовят возможные провокации к годовщине полномасштабного наступления, скорее всего, целью является обвинение украинских защитников в нарушении территориальной целостности.
Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, одетой в пиксель, похожий на форму Вооруженных Сил Украины, сообщают в ОК "Север".
"Силы обороны Сиверщины держат ситуацию под контролем и, в отличие от войск противника, никогда не прибегали к провокациям и не имеют подобной цели. Каждый воин придерживается общепринятых правил ведения войны, не посягая на чужие территории, а исключительно защищает родную землю от наглого и коварного врага".
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