Зафиксировано движение колонн РФ без знаков распознавания в направлении одной из областей Украины

Оккупанты готовят возможные провокации к годовщине полномасштабного наступления, скорее всего, целью является обвинение украинских защитников в нарушении территориальной целостности.

Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, одетой в пиксель, похожий на форму Вооруженных Сил Украины, сообщают в ОК "Север".