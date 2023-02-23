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В Белгородской области упал российский военный самолет, пилот погиб

Общие новости
(2 голосов)

Упал на сарай с сеном

В Белгородской области упал российский военный самолет, пилот погиб

россми

Новина українською

Российский самолет Су-25 упал в Белгородской области РФ утром 23 февраля. Об этом сообщил губернатор региона вячеслав гладков в своем Telegram-канале, фото появились в российском Telegram-канале Baza.

"В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина случившегося выясняется. Ситуация под контролем", – выдавил из себя гладков.

По данным "Baza", разбился штурмовик Су-25. По предварительной информации, самолет упал на окраине села Орехово. Сообщается, что штурмовик упал на сарай с сеном, начался пожар, сооружение сгорело, пилот погиб.

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В статье: война с россией Су-25
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Комментарии (2)
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scorpius (Ck)
23.02.2023 в 12:01
Яка сумна новина!
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
23.02.2023 в 11:59
Я так розумію катапульти рабсєянським літунам повиводили з ладу всим . Камікадзе по нєволє ! Слався , рабсєя ! Пельмєшки к ужіну льготниє падаспєлі !
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