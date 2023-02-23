В Белгородской области упал российский военный самолет, пилот погиб

Российский самолет Су-25 упал в Белгородской области РФ утром 23 февраля. Об этом сообщил губернатор региона вячеслав гладков в своем Telegram-канале, фото появились в российском Telegram-канале Baza.

"В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина случившегося выясняется. Ситуация под контролем", – выдавил из себя гладков.

По данным "Baza", разбился штурмовик Су-25. По предварительной информации, самолет упал на окраине села Орехово. Сообщается, что штурмовик упал на сарай с сеном, начался пожар, сооружение сгорело, пилот погиб.