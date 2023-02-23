Молдова отреагировала на обвинения Минобороны РФ в адрес Украины в контексте Приднестровья

Власти Молдовы опровергли заявление министерства обороны российской федерации о том, что Украина якобы готовит провокацию в т.н. Приднестровье. Об этом говорится в заявлении Telegram-канала Prima Sursă, которое является официальным каналом Кишинева для проверки информации.

"Государственные власти не подтверждают информацию, распространенную сегодня утром министерством обороны России. Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Республики Молдова. Наши ведомства сотрудничают с зарубежными партнерами, и в случае угрозы для страны общество немедленно будет проинформировано".

Напомним, утром 23 февраля минобороны РФ обвинило Украину в подготовке провокации, которая якобы будет осуществлена подразделениями ВСУ "с привлечением националистического формирования "Азов".