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В Киеве слышали звуки взрывов, сообщается о работе ПВО в области

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В городе и области была объявлена воздушная тревога

В Киеве слышали звуки взрывов, сообщается о работе ПВО в области

alerts.in.ua

Новина українською

В 11:11 сирена из-за российской угрозы начала раздаваться в Киевской области, отработала система противовоздушной обороны, об этом позже сообщил официальный Telegram-канал Киевской областной государственной администрации. По предварительным данным, по вражескому беспилотному летательному аппарату,

В 11.30 тревога началась и в Киеве, через 10 минут жители столицы услышали звуки взрывов.

В 11:53 в Киеве раздался отбой воздушной тревоги.

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В статье: война с россией ПВО ППО
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Источник:
t.me/kyivoda

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