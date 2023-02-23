В Киеве слышали звуки взрывов, сообщается о работе ПВО в области
В городе и области была объявлена воздушная тревога
alerts.in.ua
В 11:11 сирена из-за российской угрозы начала раздаваться в Киевской области, отработала система противовоздушной обороны, об этом позже сообщил официальный Telegram-канал Киевской областной государственной администрации. По предварительным данным, по вражескому беспилотному летательному аппарату,
В 11.30 тревога началась и в Киеве, через 10 минут жители столицы услышали звуки взрывов.
В 11:53 в Киеве раздался отбой воздушной тревоги.
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Источник:t.me/kyivoda
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