В Киеве слышали звуки взрывов, сообщается о работе ПВО в области

В 11:11 сирена из-за российской угрозы начала раздаваться в Киевской области, отработала система противовоздушной обороны, об этом позже сообщил официальный Telegram-канал Киевской областной государственной администрации. По предварительным данным, по вражескому беспилотному летательному аппарату,

В 11.30 тревога началась и в Киеве, через 10 минут жители столицы услышали звуки взрывов.

В 11:53 в Киеве раздался отбой воздушной тревоги.