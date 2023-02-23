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Особенные Leopard 2 от финнов, полная готовность Швеции и Польши, сроки по Challenger. Когда ВСУ получат танки и сколько их будет

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Особенные Leopard 2 от финнов, полная готовность Швеции и Польши, сроки по Challenger. Когда ВСУ получат танки и сколько их будет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Финляндия передаст Украине три своих танка Leopard 2R (противоминная модель) в рамках тринадцатого пакета военной помощи для Украины. Об этом сообщило Минобороны Финляндии. Также страна поможет с обучением экипажей. Общая стоимость пакета помощи составляет более 160 млн евро.

Также известно, что Швеция готова передать в Украину танки Leopard. Как сообщил глава Минобороны Пол Йонсон, в ближайшее время страна предоставит новый пакет военной помощи и не исключено, что в него войдут и танки. Сейчас Швеция начала переговоры с Германией об их поставках, а также намерена отправить Украину и современную артиллерийскую систему Archer. На вооружении Швеции в настоящее время находятся 120 Leopard.

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В то же время министр обороны Великобритании заявил, что танки Challenger могут прибыть в Украину весной. ВСУ, вероятно, смогут получить более 14 обещанных танков. Об этом сообщает издание CNN. Украинские солдаты пройдут обучение для управления Challenger 2. Британия могла бы предложить Украине больше своих основных боевых танков в дополнение к уже обещанным 14-ти, но это будет зависеть от потребностей обороны страны.

Польша уже подготовила свои танки Leopard 2 к отправке в Украину. Их планируют доставить в течение месяца. Об этом 22 февраля сообщил президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN. Он отметил, что в польском учебном центре украинские танкисты сейчас тренируются на танках Leopard. Также Дуда добавил, что Польша испытывает серьезные проблемы с получением из Германии запасных частей для танков.

"Это не только у нас – эти проблемы достаточно распространены. Проблемы с Leopard есть и в других странах, потому что у немцев серьезная проблема с поставками запчастей. Мы не понимаем эту ситуацию, но это так, как оно и есть", – сказал Дуда.

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В статье: война с россией Leopard Leopard 2
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Источник:
straitstimes.com

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