ВСУ ликвидировали заместителя начальника штаба оккупационных войск из т.н. ДНР

В Украине ликвидирован 40-летний захватчик Андрей Максак, который был заместителем начальника штаба оккупационных войск из "ДНР".

"Бавовна" прилетела ему прямо в постель, когда он спал в подвале. Об этом сообщил полковник ВСУ, блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан. В своих социальных сетях он опубликовал кадры, которые орки сняли на месте "демилитаризации" оккупанта.

"Заместителю начальника штаба в/ч 2005 года старшему лейтенанту Андрею Максаку подарок прилетел на командный пункт прямо в постель".

По данным из оккупационных пабликов, Максак "демилитаризировался" 13 февраля. Он был старшим лейтенантом, руководил оккупантами из в/ч 2005, принадлежащей к так называемым внутренним войскам "МВД ДНР".

???? заместителю начальника штаба в/ч 2005 старшему лейтенанту Андрею Максаку подарунок прилетів на командний пункт прямо в ліжко.

Слава Нації ????????

Смерть ворогам????

Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/Nl0WvL5Bpg — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) February 23, 2023