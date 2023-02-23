ВСУ ликвидировали заместителя начальника штаба оккупационных войск из т.н. ДНР
Земля стекловатой
Штирлиц Твиттер
В Украине ликвидирован 40-летний захватчик Андрей Максак, который был заместителем начальника штаба оккупационных войск из "ДНР".
"Бавовна" прилетела ему прямо в постель, когда он спал в подвале. Об этом сообщил полковник ВСУ, блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан. В своих социальных сетях он опубликовал кадры, которые орки сняли на месте "демилитаризации" оккупанта.
"Заместителю начальника штаба в/ч 2005 года старшему лейтенанту Андрею Максаку подарок прилетел на командный пункт прямо в постель".
По данным из оккупационных пабликов, Максак "демилитаризировался" 13 февраля. Он был старшим лейтенантом, руководил оккупантами из в/ч 2005, принадлежащей к так называемым внутренним войскам "МВД ДНР".
???? заместителю начальника штаба в/ч 2005 старшему лейтенанту Андрею Максаку подарунок прилетів на командний пункт прямо в ліжко.— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) February 23, 2023
Слава Нації ????????
Смерть ворогам????
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