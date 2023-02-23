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Раде предлагают определить минимальный срок военной подготовки мобилизованных перед отправкой на фронт

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Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте

Раде предлагают определить минимальный срок военной подготовки мобилизованных перед отправкой на фронт

Zelensky Official

Новина українською

Верховной Раде предлагается определить минимальный срок военной подготовки мобилизованных.

Соответствующий законопроект №9050 зарегистрирован в парламенте 22 февраля.

Инициатором проекта закона является нардеп Георгий Мазураш.

Он предлагает внести изменения в статью 39 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

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"Часть первую после абзаца третьего дополнить двумя новыми абзацами следующего содержания:

"Мобилизированные, которые до мобилизации не имели опыта прохождения военной службы или учебного собрания по соответствующей военно-учетной специальности, могут быть направлены в зону боевых действий и допущены к выполнению боевых заданий после не менее трех месяцев подготовки по соответствующей военно-учетной специальности (или скорее – при добровольном письменном согласии мобилизованного).

Мобилизированные, которые в течение последних пяти лет до мобилизации не имели опыта прохождения военной службы или учебного собрания по соответствующей военно-учетной специальности, могут быть направлены в зону боевых действий и допущены к выполнению боевых заданий после не менее одного месяца подготовки по соответствующей военно-учетной специальностью (или скорее – при добровольном письменном согласии мобилизованного)", - говорится в проекте.

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В статье: война с россией
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