Воздушные силы показали немецкую ЗСУ Gepard на охоте - ВИДЕО

Зенитная самоходная артиллерийская установка Gepard, предоставленная союзниками, эффективно уничтожает российские воздушные цели.

Видео о работе зенитной САУ показала служба связей с общественностью воздушного командования "Південь".

"Воины боевого расчета зенитной установки Gepard круглосуточно несут дежурство, чтобы защитить наше небо от врага.

Наши воины умело пользуются техникой предоставленной странами партнерами, с помощью которой было сбито значительную часть российских воздушных целей", - говорится в сообщении.

Gepard - это зенитная самоходная артиллерийская установка на базе танка Leopard 1, калибром 35 миллиметров, предназначенная для прикрытия неба и моторизованных частей, которые идут в наступление, от малоскоростных низколетящих воздушных целей.

ЗСУ имеет радар слежения за небом и радар захвата. Также она может вести огонь по наземным легкобронированным целям, объясняет командир ЗСУ, которая охраняет воздушное пространство на юге нашей страны, Сергей.