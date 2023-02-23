  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Воздушные силы показали немецкую ЗСУ Gepard на охоте - ВИДЕО
В тренде

Воздушные силы показали немецкую ЗСУ Gepard на охоте - ВИДЕО

Общие новости
(1 голосов)
Воздушные силы показали немецкую ЗСУ Gepard на охоте - ВИДЕО

Bild

Новина українською

Зенитная самоходная артиллерийская установка Gepard, предоставленная союзниками, эффективно уничтожает российские воздушные цели.

Видео о работе зенитной САУ показала служба связей с общественностью воздушного командования "Південь".

"Воины боевого расчета зенитной установки Gepard круглосуточно несут дежурство, чтобы защитить наше небо от врага.

Наши воины умело пользуются техникой предоставленной странами партнерами, с помощью которой было сбито значительную часть российских воздушных целей", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПеред годовщиной вторжения России Папа Римский осудил "абсурдную и жестокую" войну в Украине

Gepard - это зенитная самоходная артиллерийская установка на базе танка Leopard 1, калибром 35 миллиметров, предназначенная для прикрытия неба и моторизованных частей, которые идут в наступление, от малоскоростных низколетящих воздушных целей.

ЗСУ имеет радар слежения за небом и радар захвата. Также она может вести огонь по наземным легкобронированным целям, объясняет командир ЗСУ, которая охраняет воздушное пространство на юге нашей страны, Сергей.

По теме
yellow-arrow
Раде предлагают определить минимальный срок военной подготовки мобилизованных перед отправкой на фронт
yellow-arrow
Конашенков, что с лицом? Чехи производят надувные муляжи РСЗО М270 и М142 HIMARS для ВСУ
yellow-arrow
ВСУ ликвидировали заместителя начальника штаба оккупационных войск из т.н. ДНР
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде