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Нуланд: США продолжает обсуждать возможную передачу Украине истребителей 4-го поколения

Общие новости
(1 голосов)

Также у Нуланд спросили и об истребителях 5-го поколения

Нуланд: США продолжает обсуждать возможную передачу Украине истребителей 4-го поколения

Новина українською

В Соединенных Штатах Америки продолжаются обсуждения вопроса передачи Украине боевых самолетов четвертого и пятого поколений.

Об этом заявила замглавы Госдепа Виктории Нуланд в интервью The Washington Post.

По ее словам, США нужно быть уверенными в том, что когда бы не закончилась война, Украина является достаточно сильной для того, чтобы защитить себя и не дать российскому диктатору Владимиру Путину организовать очередное вторжение.

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"Нам нужно думать о сильной интегрированной противовоздушной обороне для Украины, которая будет включать в себя некоторые вещи, которые уже были предоставлены, но, возможно, и те, которые мы еще не предоставили", - уточнила чиновница.

Нуланд также спросили о возможной передаче Украине американских истребителей четвертого (F-14, F-15 и F-16) и пятого (F-22 и F-35) поколений.

"Знаете, мы продолжаем вести эти разговоры как внутри страны, рассматривая более долгосрочную противовоздушную оборону, так и с Украиной", - ответила она.

Замглавы Госдепа добавила, что есть несколько стран Европы, которые заинтересованы в таких поставках Украине.

Стоит заметить, что истребители пятого поколения являются на данный момент наиболее современными. В частности, они могут совершать полет на сверхзвуковых скоростях без использования форсажа (режим работы реактивных двигателей), а также используются для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.02.2023 в 23:21
Та обговорюйте вже швидше
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