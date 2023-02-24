Шахтер проходит Ренн, вылет Днепра-1, МЮ переиграл Барсу. Главные новости за 23 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 23 февраля

“Шахтер” пробился в 1/8 Лиги Европы. Команде Йовичевича в первом тайме удалось забить гол “Ренну” после углового (Траоре), но после вмешательства VAR мяч был отменен из-за игры рукой Бондаренко. Дальше забивал только “Ренн”. Экамби на старте второго тайма открыл счет, а уже в овертайм удвоил преимущество хозяев Салах. Но “Шахтеру” удалось отыграть один гол – на 119-й минуте молодой защитник “Ренна” Белосян срезал мяч в свои ворота (2:1). Серия пенальти был полной драматизма. “Ренн” не забил два удара (сэйвы Трубина), но затем не смогли попасть в ворота Бондарь и Сикан. Основная серия закончилась со счетом 3:3, а в дополнительном раунде Трубин снова отбил свой удар, а Келси был точен. Жеребьевка следующего раунда состоится сегодня, 24 февраля. На “Шахтер” могут выпасть “Арсенал”, “Юнион”, “Фрайбург”, “Ференцварош”, “Фейеноорд”, “Бетис”, “Реал Сосьедад” или “Фенербахче”.

Кипрский клуб “АЕК” остался для “Днепра-1” непреодолимым соперником. Лидер украинской Премьер-лиги дважды проиграл “АЕКу” в квалификации Лиги Европы, и не смог победить киприотов и в матче плей-офф Лиги конференций. Первая игра закончилась со счетом 1:0, и команде Кучера было достаточно одного гола, чтобы перевести игру в овертайм. Но без Довбика забить было некому – 0:0.

“Днепр-1” не смог победить, но его результат добавил Украине один балл (0.2) в таблицу коэффициентов. Этого хватило, чтобы обойти уже не активную в еврокубках Чехию и подняться в топ-15. Место в топ-15 Таблицы коэффициентов – это сохранение еврокубковой квоты в пять команд, сохранение двух мест в Лиге чемпионов, а также вероятность минимум одного гарантированного места в групповом раунде одного из еврокубков.

В “досрочном финале Лиги Европы” “Манчестер Юнайтед” победил “Барселону” и выбил команду Хави из турнира. Гости забили первыми (удар Левандовского с пенальти), но МЮ усилиями бразильцев Фреда и Антони забил два мяча в ответ – 2:1 и 4:3 по сумме двух матчей.

Со всеми результатами Лиги Европы вы можете ознакомиться в соответствующем разделе .

Дебюта Ильи Забарного в АПЛ придется подождать еще несколько недель. Украинский защитник "Борнмута" не выйдет на поле до апреля. Как сообщает Football Insider, у 20-летнего игрока травма стопы. Об этом стало известно после медобследования. Забарный уже пропустил матчи с "Брайтоном" (0:1), "Ньюкаслом" (1:1) и "Вулверхэмптоном" (1:0).

Киевское “Динамо” провело свой очередной спарринг на сборах в Турции. В четверг, 23 февраля, киевляне сыграли с латвийской “Аудой”. Команда Мирчи Луческу забила три гола, и все после перерыва. По одному мячу забили Кабаев, Караваев и Ванат. Свой следующий спарринг “Динамо” сыграет 26 февраля с “Валмиерой”.

Центрбек Серхио Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании. Главный тренер национальной команды Луис де ла Фуэнте сообщил 36-летнему Рамосу, что не будет на него рассчитывать, независимо от уровня игры. “К огромному сожалению, это конец приключения, которое, я надеялся, будет длиннее. Такой финал оставляет горький привкус во рту – при всех успехах, которых мы достигли вместе со сборной", – написал Рамос. Защитник ПСЖ провел за "красную фурию" 180 матчей, забил 23 гола, завоевал два чемпионата Европы и чемпионат мира. Рамос не вызывался в сборную с марта 2021-го.