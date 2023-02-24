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ВСУ отразили на востоке около 100 атак россиян за четверг

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Украинская авиация нанесла 21 удар по позициям россиян

ВСУ отразили на востоке около 100 атак россиян за четверг

Zelenskiy Official

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 24 февраля, сообщает, что Россия продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки украинские воины отбили около 100 атак россиян на указанных направлениях.

В частности:

  • на Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Стельмаховка, Диброва, Белогоровка, Федоровка и Роздоловка.
  • на Бахмутском направлении противник провел несколько безуспешных наступательных действий в районах населенных пунктов Берховка, Бахмут, Зализнянске, Ивановское, Часов Яр, Дилиевка и Васильевка.
  • На Авдеевском и Шахтерском направлениях отмечены безуспешные наступательные действия врага вблизи населенных пунктов Водяное, Невельское, Новомихайловка и Пречистовка.

В то же время российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 31 авиационный удар. Совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате этих преступных действий пострадали гражданские объекты в Харьковской и Херсонской областях. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оккупанты из минометов и артиллерии, танков и РСЗО обстреляли районы более 150 населенных пунктов по всей линии столкновения, в том числе в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

В свою очередь авиация Сил обороны за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения окупантов, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы противника, склад боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и один другой важный объект врага.

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В статье: война с россией
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