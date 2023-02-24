Россия проводит принудительную мобилизацию на Кавказе
Тем временем в Луганской области оккупанты выключают интернет
Російській Чмобіки, фото - Getty Images
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 24 февраля, сообщает, что власти России с целью пополнения масштабных потерь в живой силе продолжают скрытую мобилизацию.
В частности, в регионах Кавказа продолжается активная принудительная мобилизация мужчин призывного возраста с целью отправки для участия в боевых действиях на территории Украины. Мобилизации подлежат все мужчины вне зависимости от состояния здоровья и желания воевать.
Указывается, что большое количество мобилизованных – это граждане, которые либо отбывали, либо отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях. Заключенных освобождают при добровольном участии в боевых действиях на территории Украины.
В то же время в некоторых районах временно оккупированных территорий Луганской области мобильные операторы отключили доступ к сети Интернет с целью препятствования передаче данных о действиях российских оккупационных войск и борьбе с патриотически настроенным Украиной населением. Отключение сети интернет должно произойти на всех временно оккупированных территориях Луганской области.
Популярное сейчас
- Удача Шахтера, счастье Трубина. Ренн - Шахтер 2:1 (4:5 пен.). Видео голов и обзор матча
- Венгры с тренером россиянином во главе и претендент на корону АПЛ. Потенциальные соперники Шахтера в 1/8-й финала ЛЕ
- Официально. Украина гарантировала себе место в топ-15 ТК и сохранила пять команд в еврокубках
- Остался один сбитый самолет до круглой цифры. Генштаб – о потерях россиян за 19 февраля
- Роман с итальянским секс-символом и ужас фанатов. Кариус возвращается в большой футбол. ФОТО
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру