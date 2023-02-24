Россия проводит принудительную мобилизацию на Кавказе

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 24 февраля, сообщает, что власти России с целью пополнения масштабных потерь в живой силе продолжают скрытую мобилизацию.

В частности, в регионах Кавказа продолжается активная принудительная мобилизация мужчин призывного возраста с целью отправки для участия в боевых действиях на территории Украины. Мобилизации подлежат все мужчины вне зависимости от состояния здоровья и желания воевать.

Указывается, что большое количество мобилизованных – это граждане, которые либо отбывали, либо отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях. Заключенных освобождают при добровольном участии в боевых действиях на территории Украины.

В то же время в некоторых районах временно оккупированных территорий Луганской области мобильные операторы отключили доступ к сети Интернет с целью препятствования передаче данных о действиях российских оккупационных войск и борьбе с патриотически настроенным Украиной населением. Отключение сети интернет должно произойти на всех временно оккупированных территориях Луганской области.