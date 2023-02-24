Под тысячу оккупантов. Генштаб опубликовал потери россиян за 23 февраля
Год войны
28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 146820 (+970) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3363 (+13) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6600 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 2363 (+11) ед,
- РСЗО – 474 (+3) ед,
- средства ПВО ‒ 247 (+3) ед,
- самолетов – 299 (+0) ед,
- вертолетов – 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2033 (+4),
- крылатые ракеты 873 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5224 (+9) ед,
- специальная техника – 229 (+1).
Данные уточняются.
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Источник:Генштаб
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