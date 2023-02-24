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Под тысячу оккупантов. Генштаб опубликовал потери россиян за 23 февраля

Общие новости
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Год войны

Под тысячу оккупантов. Генштаб опубликовал потери россиян за 23 февраля

28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 146820 (+970) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3363 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6600 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 2363 (+11) ед,
  • РСЗО – 474 (+3) ед,
  • средства ПВО ‒ 247 (+3) ед,
  • самолетов – 299 (+0) ед,
  • вертолетов – 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2033 (+4),
  • крылатые ракеты 873 (+0),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5224 (+9) ед,
  • специальная техника – 229 (+1).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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Источник:
Генштаб

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