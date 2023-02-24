CNN: США объявят о новом пакете помощи Украине на $2 млрд в день годовщины войны. Что туда войдет?

США намерены объявить о новом масштабном пакете военной помощи для Украины. Ожидается, что это произойдет в пятницу, 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. Его общая сумма будет составлять $2 млрд. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на анонимного американского чиновника.

Помощь Киеву будет предоставлена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Комплекты USAI заключаются по контракту в промышленности. Эта помощь, как отмечается, будет доставлена стране быстрее, чем извлекаемая из американских складов.

Вашингтон передаст Украине: ракеты в РСЗО HIMARS, боеприпасы для артиллерии 155-мм калибра, несколько типов беспилотников, оборудование для борьбы с вражескими БПЛА, оборудование для разминирования, коммуникационное оборудование. Часть средств будет направлена на обучение военных и обслуживание техники.