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CNN: США объявят о новом пакете помощи Украине на $2 млрд в день годовщины войны. Что туда войдет?

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Ракеты для HIMARS?

CNN: США объявят о новом пакете помощи Украине на $2 млрд в день годовщины войны. Что туда войдет?

Фото - Reuters

Новина українською

США намерены объявить о новом масштабном пакете военной помощи для Украины. Ожидается, что это произойдет в пятницу, 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. Его общая сумма будет составлять $2 млрд. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на анонимного американского чиновника.

Помощь Киеву будет предоставлена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Комплекты USAI заключаются по контракту в промышленности. Эта помощь, как отмечается, будет доставлена стране быстрее, чем извлекаемая из американских складов.

Вашингтон передаст Украине: ракеты в РСЗО HIMARS, боеприпасы для артиллерии 155-мм калибра, несколько типов беспилотников, оборудование для борьбы с вражескими БПЛА, оборудование для разминирования, коммуникационное оборудование. Часть средств будет направлена на обучение военных и обслуживание техники.

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В статье: война с россией
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