Могут быть сюрпризы. В Воздушных силах предупредили, что 24.02 возможны провокации со стороны врага
В случае объявления воздушной тревоги – пройдите в укрытие
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Россия в годовщину полномасштабного вторжения может устроить провокации. Украинцев призывают осторожничать 24 февраля, но сидеть и ждать каждую минуту ударов – не нужно. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Для защитников украинского неба нет значения, какая дата, они готовы постоянно. Только начались сутки, которые стали символическими для всех. Ожидаем провокации. То, что враг, возможно, захочет нам сделать определенные "сюрпризы" в этот день, есть такая угроза".
"Россияне видят, что Украина подготовилась, поэтому могут устроить атаку в другой день. Наши силы окрепли, имеют определенный опыт в отражении атак. И еще происходят определенные усиления и изменения в лучшую сторону".
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