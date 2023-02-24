  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Могут быть сюрпризы. В Воздушных силах предупредили, что 24.02 возможны провокации со стороны врага
В тренде

Могут быть сюрпризы. В Воздушных силах предупредили, что 24.02 возможны провокации со стороны врага

Общие новости
(1 голосов)

В случае объявления воздушной тревоги – пройдите в укрытие

Могут быть сюрпризы. В Воздушных силах предупредили, что 24.02 возможны провокации со стороны врага

фото из свободных источников

Новина українською

Россия в годовщину полномасштабного вторжения может устроить провокации. Украинцев призывают осторожничать 24 февраля, но сидеть и ждать каждую минуту ударов – не нужно. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Для защитников украинского неба нет значения, какая дата, они готовы постоянно. Только начались сутки, которые стали символическими для всех. Ожидаем провокации. То, что враг, возможно, захочет нам сделать определенные "сюрпризы" в этот день, есть такая угроза".

"Россияне видят, что Украина подготовилась, поэтому могут устроить атаку в другой день. Наши силы окрепли, имеют определенный опыт в отражении атак. И еще происходят определенные усиления и изменения в лучшую сторону".

Читайте такжеВ Киеве слышали звуки взрывов, сообщается о работе ПВО в области. UPD. Был сбит дрон РФ

По теме
yellow-arrow
Могут остановиться на первом пункте. В Белом доме отреагировали на мирный план Китая
yellow-arrow
Der Spiegel: Китайская компания может поставить РФ ударные дроны, похожие на иранские Шахеды
yellow-arrow
Зеленский и Залужный обратились к украинцам на годовщину полномасштабного вторжения РФ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Юрий Игнат
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде