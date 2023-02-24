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Der Spiegel: Китайская компания может поставить РФ ударные дроны, похожие на иранские Шахеды

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Речь пойдет сначала о 100 "мопедах"

Der Spiegel: Китайская компания может поставить РФ ударные дроны, похожие на иранские Шахеды

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Россия начала переговоры с китайской компанией Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology о закупке 100 ударных дронов. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что партия может быть доставлена в апреле 2023 года. Компания Bingo предположительно согласилась изготовить и опробовать 100 прототипов беспилотников ZT-180 перед поставкой их Министерству обороны РФ.

Дрон ZT-180 способен нести боеголовку весом от 35 до 50 кг. Источник считает, что конструкция китайского ударного дрона может походить на иранский "Шахед-136". Также есть информация, что Bingo планирует поставлять компоненты в оркостан, чтобы самостоятельная выработка россией БПЛА достигала отметки около 100 беспилотников в месяц.

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В статье: война с россией дрон-камикадзе
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Источник:
spiegel.de

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