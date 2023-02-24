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Могут остановиться на первом пункте. В Белом доме отреагировали на мирный план Китая

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Реакция США

Могут остановиться на первом пункте. В Белом доме отреагировали на мирный план Китая

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В США прокомментировали так называемый "мирный план" Китая по Украине. С заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, как передает СNN.

"Моя первая реакция на это заключается в том, что они могут остановиться на первом пункте, а именно на уважении суверенитета всех наций. Война в Украине может закончиться завтра, если Россия прекратит нападать на Украину и выведет свои войска".

"Украина не нападала на Россию, НАТО не нападал на Россию, США не нападали на Россию. Это была война выбора, которую начал путин".

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В статье: война с россией Джейк Салливан
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Источник:
CNN

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