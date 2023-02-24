Могут остановиться на первом пункте. В Белом доме отреагировали на мирный план Китая
Реакция США
Getty Images / Global Images Ukraine
В США прокомментировали так называемый "мирный план" Китая по Украине. С заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, как передает СNN.
"Моя первая реакция на это заключается в том, что они могут остановиться на первом пункте, а именно на уважении суверенитета всех наций. Война в Украине может закончиться завтра, если Россия прекратит нападать на Украину и выведет свои войска".
"Украина не нападала на Россию, НАТО не нападал на Россию, США не нападали на Россию. Это была война выбора, которую начал путин".
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Источник:CNN
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