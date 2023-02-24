  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Моравецкий приехал в Киев. Известно, когда Польша может отправить в Украину первые Leopard 2
В тренде

Моравецкий приехал в Киев. Известно, когда Польша может отправить в Украину первые Leopard 2

Общие новости
(1 голосов)

Почтенные гости в столице

Моравецкий приехал в Киев. Известно, когда Польша может отправить в Украину первые Leopard 2

Twitter Piotr Müller

Новина українською

В Украину в годовщину начала полномасштабного российского вторжения прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он уже встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и президентом Владимиром Зеленским. Моравецкий прибыл утром и положил венок к Стене памяти погибших в центре столицы.

Позже польский премьер, по всей вероятности, посетит заседание Верховной Рады. Моравецкий отправился в Киев с посланием поддержки и информацией после визита президента США Джо Байдена в Варшаву.

Одновременно издание Bloomberg вышло с новостью о том, что Польша отправит первые танки Leopard 2 уже сегодня, 24 февраля. Как пишет издание со ссылкой на анонимный источник, о поставке первых машин в ходе визита в Киев должен объявить Моравецкий.

Это уже не первый визит западных лидеров в столицу Украины за последние дни. 20 февраля Киев посетил президент США Джо Байден, 22 февраля – премьер-министр Италии Джорджа Мэлони, 23 числа – премьер-министр Испании Педро Санчес.

Читайте такжеВ Киев прибыл премьер-министр Испании

По теме
yellow-arrow
США официально объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд
yellow-arrow
Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО
yellow-arrow
Глава Пентагона: США готовят мотобригады ВСУ, у них будет возможность прорвать оборону России
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Матеуш Моравецкий Leopard 2
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
bloomberg.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде