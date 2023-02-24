Моравецкий приехал в Киев. Известно, когда Польша может отправить в Украину первые Leopard 2
Почтенные гости в столице
Twitter Piotr Müller
В Украину в годовщину начала полномасштабного российского вторжения прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Он уже встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и президентом Владимиром Зеленским. Моравецкий прибыл утром и положил венок к Стене памяти погибших в центре столицы.
Позже польский премьер, по всей вероятности, посетит заседание Верховной Рады. Моравецкий отправился в Киев с посланием поддержки и информацией после визита президента США Джо Байдена в Варшаву.
Одновременно издание Bloomberg вышло с новостью о том, что Польша отправит первые танки Leopard 2 уже сегодня, 24 февраля. Как пишет издание со ссылкой на анонимный источник, о поставке первых машин в ходе визита в Киев должен объявить Моравецкий.
???????????????? Premier @MorawieckiM rozpoczął wizytę w Kijowie.— Kancelaria Premiera (@PremierRP) February 24, 2023
Podróż odbywa się w szczególnym dniu - dokładnie dziś przypada rocznica rosyjskiej agresji na Ukrainę.
▶️ Wraz z premierem Ukrainy @Denys_Shmyhal złożył kwiaty pod Ścianą Pamięci Poległych za Ukrainę. pic.twitter.com/BNeKlehZbR
Это уже не первый визит западных лидеров в столицу Украины за последние дни. 20 февраля Киев посетил президент США Джо Байден, 22 февраля – премьер-министр Италии Джорджа Мэлони, 23 числа – премьер-министр Испании Педро Санчес.
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