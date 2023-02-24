Глава Пентагона: США готовят мотобригады ВСУ, у них будет возможность прорвать оборону России

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что союзники готовят мотопехотные бригады Вооруженных Сил Украины для прорыва обороны россиян. Об этом он сообщил в интервью CNN. Остин считает, что военная помощь США сменит динамику на поле боя и позволит ВСУ прорвать оборону российских оккупантов.

"Мы учим и оснащаем несколько бригад мотопехоты, это достаточно существенный потенциал. К тому же, есть дополнительная артиллерия, и поэтому у них будет возможность прорвать российскую оборону и маневрировать, и я думаю, что это создаст другую динамику".

"И потому вместо того, чтобы зайти в тупик, вы, вероятно, увидите, как украинцы ведут борьбу, чтобы они могли создавать возможности для себя и использовать эти возможности в будущем".