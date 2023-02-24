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США официально объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд

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США официально объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 2 миллиарда долларов. Он будет содержать дополнительные боеприпасы, БПЛА и т.д. Об этом идет речь на сайте Пентагона. Украине передают:

  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;
  • боеприпасы для ракетных систем с лазерной наводкой;
  • беспилотники CyberLux K8; Switchblade 600, Altius-600 и Jump 20;
  • оборудование для обнаружения БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы;
  • оборудование для разминирования;
  • защищенное вспомогательное оборудование связи;
  • финансирование обучения и технического обслуживания.

Этот пакет помощи был выделен в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Эта программа позволяет администрации Байдена брать оружие для Украины от промышленности. Поставки USAI обычно продолжаются дольше, чем когда оружие берут из запасов США.

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В статье: война с россией Пентагон
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Источник:
defense.gov

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