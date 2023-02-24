США официально объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд
Внутри – куча интересного
Getty Images / Global Images Ukraine
Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 2 миллиарда долларов. Он будет содержать дополнительные боеприпасы, БПЛА и т.д. Об этом идет речь на сайте Пентагона. Украине передают:
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;
- боеприпасы для ракетных систем с лазерной наводкой;
- беспилотники CyberLux K8; Switchblade 600, Altius-600 и Jump 20;
- оборудование для обнаружения БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы;
- оборудование для разминирования;
- защищенное вспомогательное оборудование связи;
- финансирование обучения и технического обслуживания.
Этот пакет помощи был выделен в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Эта программа позволяет администрации Байдена брать оружие для Украины от промышленности. Поставки USAI обычно продолжаются дольше, чем когда оружие берут из запасов США.
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Источник:defense.gov
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