США официально объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 2 миллиарда долларов. Он будет содержать дополнительные боеприпасы, БПЛА и т.д. Об этом идет речь на сайте Пентагона. Украине передают:

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;

боеприпасы для ракетных систем с лазерной наводкой;

беспилотники CyberLux K8; Switchblade 600, Altius-600 и Jump 20;

оборудование для обнаружения БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы;

оборудование для разминирования;

защищенное вспомогательное оборудование связи;

финансирование обучения и технического обслуживания.

Этот пакет помощи был выделен в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Эта программа позволяет администрации Байдена брать оружие для Украины от промышленности. Поставки USAI обычно продолжаются дольше, чем когда оружие берут из запасов США.