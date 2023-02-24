Как война уничтожила украинский футбол. ВИДЕО

Уже год с начала полномасштабного вторжения России в Украину, но российско-украинская война началась гораздо раньше. В этом видео я попытался разобраться, насколько Россия уничтожила украинский футбол, кто больше всего пострадал и чем закончится война для нашего футбола.

00:00 Когда началась война?

00:56 Ультрас на войне.

02:36 Клубы во время войны. Шахтер, Динамо и другие.

05:28 Украинские футболисты. Игроки-изменники.

07:17 Как изменилась футбольная журналистика?

09:26 Футбол после победы.