Как война уничтожила украинский футбол. ВИДЕО
Новое видео от ЗУБ
Уже год с начала полномасштабного вторжения России в Украину, но российско-украинская война началась гораздо раньше. В этом видео я попытался разобраться, насколько Россия уничтожила украинский футбол, кто больше всего пострадал и чем закончится война для нашего футбола.
00:00 Когда началась война?
00:56 Ультрас на войне.
02:36 Клубы во время войны. Шахтер, Динамо и другие.
05:28 Украинские футболисты. Игроки-изменники.
07:17 Как изменилась футбольная журналистика?
09:26 Футбол после победы.
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Комментарии (1)
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nadobi (Полтава)
24.02.2023 в 14:14
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