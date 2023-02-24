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Как война уничтожила украинский футбол. ВИДЕО

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Новое видео от ЗУБ

Как война уничтожила украинский футбол. ВИДЕО

UA-Футбол
Новина українською

Уже год с начала полномасштабного вторжения России в Украину, но российско-украинская война началась гораздо раньше. В этом видео я попытался разобраться, насколько Россия уничтожила украинский футбол, кто больше всего пострадал и чем закончится война для нашего футбола.

00:00 Когда началась война?
00:56 Ультрас на войне.
02:36 Клубы во время войны. Шахтер, Динамо и другие.
05:28 Украинские футболисты. Игроки-изменники.
07:17 Как изменилась футбольная журналистика?
09:26 Футбол после победы.

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Комментарии (1)
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nadobi (Полтава)
24.02.2023 в 14:14
А Суркисы - молодцы!
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