Уоллес рассказал, как Британия может помочь Украине получить советские самолеты
Не F-16, но тоже нужно
Getty Images / Global Images Ukraine
Великобритания настаивает на том, чтобы Запад поставил современные истребители восточноевропейским союзникам в обмен на советские самолеты для Украины. Министр обороны страны Бен Уоллес сегодня заявил, что это позволит ВСУ получить истребители МиГ-29 или Су-24, пишет Politico.
В эфире Sky News он сказал, что Великобритания "в краткосрочной перспективе" не будет отправлять свои истребители Typhoon в Украину, поскольку у них "не так много лишних самолетов".
"Другой быстрый способ, с помощью которого Украина может воспользоваться истребителями, - это те страны в Европе, которые имеют российские советские истребители - МиГ 29 или Су-24 - если они хотят пожертвовать, мы можем использовать наши истребители, чтобы заменить их и в результате обеспечить их безопасность".
Уоллес отметил, что Польша уже предложила передать Украине МиГ-29.
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