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Уоллес рассказал, как Британия может помочь Украине получить советские самолеты

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Не F-16, но тоже нужно

Уоллес рассказал, как Британия может помочь Украине получить советские самолеты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Великобритания настаивает на том, чтобы Запад поставил современные истребители восточноевропейским союзникам в обмен на советские самолеты для Украины. Министр обороны страны Бен Уоллес сегодня заявил, что это позволит ВСУ получить истребители МиГ-29 или Су-24, пишет Politico.

В эфире Sky News он сказал, что Великобритания "в краткосрочной перспективе" не будет отправлять свои истребители Typhoon в Украину, поскольку у них "не так много лишних самолетов".

"Другой быстрый способ, с помощью которого Украина может воспользоваться истребителями, - это те страны в Европе, которые имеют российские советские истребители - МиГ 29 или Су-24 - если они хотят пожертвовать, мы можем использовать наши истребители, чтобы заменить их и в результате обеспечить их безопасность".

Уоллес отметил, что Польша уже предложила передать Украине МиГ-29.

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В статье: война с россией Бен Уоллес
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Источник:
politico.eu

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