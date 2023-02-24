Уоллес рассказал, как Британия может помочь Украине получить советские самолеты

Великобритания настаивает на том, чтобы Запад поставил современные истребители восточноевропейским союзникам в обмен на советские самолеты для Украины. Министр обороны страны Бен Уоллес сегодня заявил, что это позволит ВСУ получить истребители МиГ-29 или Су-24, пишет Politico.

В эфире Sky News он сказал, что Великобритания "в краткосрочной перспективе" не будет отправлять свои истребители Typhoon в Украину, поскольку у них "не так много лишних самолетов".

"Другой быстрый способ, с помощью которого Украина может воспользоваться истребителями, - это те страны в Европе, которые имеют российские советские истребители - МиГ 29 или Су-24 - если они хотят пожертвовать, мы можем использовать наши истребители, чтобы заменить их и в результате обеспечить их безопасность".

Уоллес отметил, что Польша уже предложила передать Украине МиГ-29.