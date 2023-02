Перед посольством РФ в Берлине поставили подбитый Т-72 россиян. В посольствах Британии сыграли гимн Украины

Гимн Украины сегодня, 24 февраля, прозвучал в посольствах Великобритании по всему миру. Об этом сообщила британский посол в Украине Мелинда Симмонс.

On this awful 1 year milestone of the ???????? invasion my colleagues in ????????Embassies around ???? played the ???????? National Anthem to show their support for ????????. All of us @UKinUkraine so appreciate their support now and over the whole of the last year. pic.twitter.com/e2qb04inNn