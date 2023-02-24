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МИД России: Атака на Приднестровье будет нападением на РФ

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(1 голосов)

С таким заявлением выступили в российском министерстве

МИД России: Атака на Приднестровье будет нападением на РФ

Приднестровье

Новина українською

МИД РФ заявил, что Украина якобы готовит провокации против оккупированного Приднестровья.

Соответствующее заявление российское министерство обнародовало в Telegram.

В МИД РФ заявили, что Минобороны России якобы зафиксировало значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи границы с Молдовой, развертывание артиллерии на огневых позициях и "беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ" над территорией оккупированного Приднестровья.

"Предостерегаем США, страны-члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов", - говорится в сообщении.

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"Ни у кого не должно быть сомнений, что Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же произойдет, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна в Приднестровье. Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", - отметили в МИДе страны-оккупанта.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь Молдове с Приднестровьем.

В то же время Минобороны РФ заявило, что Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья.

Власти Молдовы опровергли заявление Минобороны РФ о подготовке Украиной провокации против Приднестровья.

Министерство обороны РФ обвинило Украину в активной подготовке к вторжению в Приднестровье.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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nadobi (Полтава)
24.02.2023 в 16:33
Вот тормоза!
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