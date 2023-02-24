МИД России: Атака на Приднестровье будет нападением на РФ
С таким заявлением выступили в российском министерстве
Приднестровье
МИД РФ заявил, что Украина якобы готовит провокации против оккупированного Приднестровья.
Соответствующее заявление российское министерство обнародовало в Telegram.
В МИД РФ заявили, что Минобороны России якобы зафиксировало значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи границы с Молдовой, развертывание артиллерии на огневых позициях и "беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ" над территорией оккупированного Приднестровья.
"Предостерегаем США, страны-члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов", - говорится в сообщении.
"Ни у кого не должно быть сомнений, что Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же произойдет, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна в Приднестровье. Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", - отметили в МИДе страны-оккупанта.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь Молдове с Приднестровьем.
В то же время Минобороны РФ заявило, что Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья.
Власти Молдовы опровергли заявление Минобороны РФ о подготовке Украиной провокации против Приднестровья.
Министерство обороны РФ обвинило Украину в активной подготовке к вторжению в Приднестровье.
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