Год боли и несокрушимости. 20 главных фото двенадцати месяцев войны

24 лютого назавжди буде для українців чорним днем. Рік тому недолугий народ хворого імператора здійснив найбільшу помилку у своєму житті, розпочавши повномасштабне вторгнення на територію України. Сили оборони України встояли, цивільні також давали відсіч. Ми згадуємо ключові моменти, які сталися за цей час, у головних фото.

1. Росіяни неодноразово намагалися висадити десант у Гостомелі, проте щоразу лише набували статус двохсотих. Єдине, чого досяг ворог, - знищення найбільшого літака у світі АН-225 "Мрію". Гордість України не встигли вивезти закордон, тому вона назавжди завершила свій шлях у ангарі аеропорту "Антонов".



Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

2. Евакуація цивільного населення з північної частини Київщини тривала під час активних бойових дій. 27 лютого мостовий перехід річку Ірпінь було підірвано. Переходити доводилося під залишками конструкції та просто по воді. В тому числі переносити лежачих.



Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

3. Мільйони життів після повномасштабного вторгнення були розділені на "до" та "після". Чоловіки відправляли свої сім'ї закордон або ж разом із ними евакуйовувалися до західної України, залишаючи позаду своє минуле життя. Все, що в них було. Та все, про що вони мріяли.



Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

4. Маріуполь - одне з найбільш багатостраждальних міст України під час цієї війни. Кожен будинок - це окрема історія люті та болю. Проте найбільше суспільство сколихнув авіаудар по Драматичному театру. Споруді, де переховувалися від війни тисячі, в тому числі діти. Росіяни продовжують приховувати кількість загиблих у ньому. За приблизними підрахунками, після удару по ньому обірвалося життя 600 осіб.



Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

5. "Обласний центр з найбільш проросійськими поглядами", - казали вони. Насправді - місто з жовто-синім серцем та незламною душею. Херсон окупували ще на початку березня, проте майже одразу цивільне населення стало виходити на мітинги проти Росії. Схоже, так, на думку Кремля та російської вати, має виглядати "душевний прийом" росіян.



Фото: Суспільне Херсон

6. Звільнення Київщини майже одразу набуло чорних фарб. Те, що побачили військові та журналісти, не можна назвати "спеціальною військовою операцією". Фото та відео з Бучі, Ірпеня та інших міст столичного регіону не залишили жодних сумнівів, що "руський мір" - це лише кров, біль та сльози.



Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

7. Знову Буча. Вже без російських покидьків. Одна з найбільших трагедій сучасності. Батько знайшов тіло свого загиблого сина.



Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

8. Краматорськ. Вокзал. Підготовка до посадки на евакуаційний потяг. Ще одна спроба росіян довести, що "етонєми". Але і траєкторія польоту ракети, і російські пропагандистські телеграм-канали одразу ж видали себе. Таке не забути. І не пробачити.



Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

9. Азовсталь. Оборону міста та на заводі ставитимуть у приклад усім майбутнім поколінням щодо меж незламності. Виявляється, для українців їх не існує. Перед тим, як залишити Азовсталь, Орест Козацький виклав у вільний доступ свої фотороботи, одне з яких увійде до історії фотографії на віки.



Фото: Орест Козацький

10. 27 червня росіяни ще раз нагадали, що вони - народ-гній. Удар по звичайному торговому центрі у місті Кременчук забрав життя більше двох десятків осіб. Найменшою загиблою стала 19-річна адміністраторка мережі "Eva" Софія.



Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

11. Острів Зміїний. Острів свободи. Саме тоді у лексиконі російських терористів з'явилася нова фраза: "Жест доброй волі". Вони ще не здогадуються, скільки таких жестів їх очікує попереду. І після 24 лютого 2023 в тому числі.



Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

12. 14 липня у Гаазі проходила конференція щодо притягнення Росії до відповідальності за військові злочини. На це росіяни відповіли ударом по центру Вінниці. Серед загиблих - прекрасна 4-річна дівчинка, яка поверталася зі своєю матір'ю із занять із логопедом.



Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

13. 21 вересня збірна України з футболу програла Шотландії у матчі Ліги націй 0:3. Певно, це єдиний день в історії існування нашого сайту, коли всім було чхати, як там зіграла головна футбольна команда країни. Вже після гри з'явилася інформація, що частину азовців вдалося повернути з російського полону. Серед них - Денис "Редіс" Прокопенко, Сергій "Волина" Волинський, Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко а інші. Це була одна з найщасливіших ночей України з початку повномасштабного вторгення.



Фото: Міністерство внутрішніх справ

14. Розхвалений Кремлем Керченський міст впав раніше за російську владу. З ранку 8 жовтня мережа була завалена дерусифікованою гордістю Владіміра Путіна, який тихенько приліг у Керченську протоку. Це було красиво.



Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

15. З жовтня Росія остаточно перейшла від війни з Силами оборони України до тероризму мирного населення. Удари по цивільній інфраструктурі стали для держави-вигнанця новою ціллю. Це могли б бути дуже романтичні вечори, якби не усвідомлення, що російські війська все ще залишаються на території України, а сама Росія досі існує.



Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

16. Українська влада та Сили оборони нашої країни регулярно говорили нам, що не потрібно втрачати надію. Єдиний окупований після повномасштабного російського вторгнення обласний центр неодмінно повернеться під контроль України вже скоро. Сльози, синьо-жовті прапори, українські пісні - як же у Херсоні скучили за Україною. І як же була рада поверненню прекрасного міста вся Україна.



Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

17. Ще зранку 14 січня жителі одного з будинків неподалік від набережної у Дніпрі вели звичайні розмови про перемогу, мир та власне майбутнє. Після обіду частини багатоповерхівки не стало. В буквальному сенсі. Чергова недолуга російська ракета забрала мрії у майже півсотні людей та ще більше назавжди залишила постраждалими від цієї трагедії.



Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

18. Тут могло бути фото Джо Байдена, Анжея Дуди, Матеуша Моравецького, Левітса та Наусєди або багатьох інших високопоставлених політиків, які від першого дня активно підтримують Україну. Але ми зробили свій вибір на користь Бориса Джонсона. Колишній Прем'єр Великої Британії закохав у себе майже кожного українця своєю палкою підтримкою нашої країни. Цей пост присвячується усім, хто не побоявся відвідати Україну під час повномасштабної війни.



Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

19. Ми дякуємо усім, хто захищав українську землю протягом останніх дев'яти років. Від звичайних пекарів, що дозволяють економіці працювати, до ДСНС, які усувають наслідки лих, які приносить Росія. Навкруги нас - великі люди великої країни.



Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

20. Війна ще не завершена. Перемога настане, але не завтра. Не забувайте про це. Допомагайте близьким та просто оточуючим. Слава Україні!



Фото: Getty Images/Global Images Ukraine