Пресс-конференция Зеленского к годовщине войны. Важнейшие тезисы

В пятницу, 24-го февраля, в Киеве состоялась пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского "Февраль. Год несокрушимости". Глава государства отвечал на самые актуальные вопросы украинских и зарубежных журналистов.

Важнейшие тезисы

О победе и международной поддержке: "Если мы и наши партнеры будем оставаться "крепким кулаком" и если партнеры сдержат слова, сроки, если все мы сделаем свою важную домашнюю работу – нас неизбежно ожидает победа. Я хочу, чтобы это было в этом году".

Об украинской формуле мира и ООН: "Мы видим интерес и поддержку нашей мирной инициативы. Хочется "добавить", чтобы там были не только наши стратегические партнеры, но и чтобы были представители разных континентов. Латинская Америка, представители Африканского континента были привлечены, Индия и Китай. Чем больше мы стран привлечем, тем больше будет наша поддержка".

О трибунале для России: "Мы ежедневно работаем над механизмом трибунала для России и над механизмом компенсации ущерба, нанесенного Украине. Скажу честно, государства боятся создавать у себя трибунал для РФ".

О мирном плане Китая: "Я считаю, что субъектом и инициатором мирных инициатив может быть только государство, на территории которого происходит война".

О переговорах с РФ: "Уважайте наше право жить, выйдите с нашей территории, прекратите убивать нас. И тогда мы вам скажем, в каком формате мы будем дипломатично ставить точку".

О разочаровании в партнерах по правительству: "Все те, кто выехал из Киева и городов, и сел 24-го числа. Люди, которые должны были охранять или управлять, — все эти люди".

О самом сложном дне: "Буча. То, что я увидел. Момент, когда я увидел, было очень страшно. Мы увидели, что дьявол не где-то там, он на земле".

О командировках за пределы Украины: "Мы не воюем, мы боремся за свою жизнь. Самолеты, танки, дальнобойное оружие — вот моя задача, которую я должен обсуждать тет-а-тет".

О будущем России после ее поражения: "А что будет с Россией? Честно, мне все равно. Нам нужно думать о себе".

Об истребителях для Украины: "Самолеты — это часть ПВО. Наши партнеры понимают, что мы хотим использовать это как защиту инфраструктуры и гражданских".

О Путине в Гааге: "Такое количество убитых людей — за это нужно отвечать. И я очень верю, что этот ответ будет".

О своей семье: "Я их люблю. Мои дети — главные люди для меня. Женой горжусь очень сильно. Считаю, она все делает ради детей и государства. Главное их не подвести. Я горжусь, что мне так повезло с семьей и государством".