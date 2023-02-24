Желько Любенович: Молюсь, чтобы война в Украине скоро закончилась

Сербский полузащитник Желько Любенович, выступавший на протяжении тринадцати сезонов в криворожском "Кривбассе", симферопольской "Таврии", "Александрии" и луганской "Заре", а затем работавший скаутом в последнем из этих клубов, год назад с болью воспринял новость о войне в Украине. С тех пор он не раз приезжал в нашу страну в Центр лицензирования УАФ, где продлевал свой тренерский статус. Во время этих визитов ему пришлось в полной мере ощутить тяготы военной Украины и даже стать свидетелем масштабного ракетного обстрела.

В данный момент 41-летний Любенович находится в родном Белграде, участвуя в акциях поддержки Украины.