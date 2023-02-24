Желько Любенович: Молюсь, чтобы война в Украине скоро закончилась
Один из ветеранов среди легионеров УПЛ – о войне в Украине
фото із особистого архіва
Сербский полузащитник Желько Любенович, выступавший на протяжении тринадцати сезонов в криворожском "Кривбассе", симферопольской "Таврии", "Александрии" и луганской "Заре", а затем работавший скаутом в последнем из этих клубов, год назад с болью воспринял новость о войне в Украине. С тех пор он не раз приезжал в нашу страну в Центр лицензирования УАФ, где продлевал свой тренерский статус. Во время этих визитов ему пришлось в полной мере ощутить тяготы военной Украины и даже стать свидетелем масштабного ракетного обстрела.
В данный момент 41-летний Любенович находится в родном Белграде, участвуя в акциях поддержки Украины.
- Прошёл год, и мне также больно и также ежедневно переживаю, как и в первый день, за войну в Украине, - сказал он корреспонденту UA-Футбол. - Украина для меня всегда была, есть и будет как родная страна. Я молюсь и надеюсь, что скоро всё закончится. Очень скучаю и живу надеждой, что вернусь работать в Украину как тренер. Это моя мечта. Сегодня в центре Белграда прошёл митинг в поддержку Украины. Всё прошло без конфликтов. На многочисленный митинг вышли не только сербы и украинцы, но и не поддерживающие военную агрессию россияне. Все они вместе ходили по городу, неся баннеры и скандируя о мире.
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