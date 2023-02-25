Шахтер получил еврокубкового соперника, Соломон продолжает забивать в АПЛ. Главные новости за 24 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 24-е февраля.

Как вы наверняка знаете, в прошедший четверг "Шахтер" на зубах преодолел барьер 1/16 Лиги Европы, сумев обыграть "Ренн" в серии пенальти. В пятницу прошла жеребьевка следующего этапа. В рамках 1/8 финала второго по значимости еврокубка коллектив Игоря Йовичевича сыграет против нидерландского "Фейеноорда". Матчи пройдут девятого и 16-го марта. Помимо "Шахтера" своих соперников узнали такие топ-клубы как "Ювентус", "МЮ" и "Арсенал", а также команды, которые вышли в 1/8 Лиги Конференций. Полный перечень пар ЛЕ ищите тут , а ЛК - тут .

Не уходим далеко от еврокубков. Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин стал одной из причин выхода "горняков" в 1/8 финала Лиги Европы. Вратарь совершил несколько сейвов во время игры, а после еще и отбил три удара в послематчевой серии. Он был номинирован УЕФА на звание лучшего игрока недели в рамках ЛЕ, однако занял лишь второе место. Украинец опередил Виртца и Юрановича, однако уступил лидерство ди Марии. Также отметим, что многие статистические порталы назвали Трубина лучшим вратарем недели в ЛЕ . Что касается Лиги Чемпионов, то самым ценным игроком недели был назван игрок "Реала" Винисиус Жуниор .

А украинская национальная сборная продолжает оставаться без главного тренера. По слухам в СМИ, это может продолжаться до лета, после чего роль главного тренера получит Сергей Ребров, которого сватают в главную команду. В пятницу ТаТоТаке поделилось своим инсайдом касательно возможного контракта наставника с УАФ. По их сведениям, соглашение будет подписано летом по схеме 1.5 + 2. То есть, Сергей Станиславович завершит со сборной отборочный цикл Евро-2024 и проведет квалификацию на ЧМ-2026. А до лета, вероятнее всего, и.о. главного тренера сборной Украины станет Руслан Ротань.

Зимой киевское "Динамо" за приличные 22 миллиона евро продало Илью Забарного в "Борнмут". Однако пока украинский защитник не может дебютировать за новую команду в АПЛ. Причина в травме. По данным официальной пресс-службы "Борнмута", центрбек продолжает залечивать травму и точно не сыграет против "Манчестер Сити". Игра назначена на 25-е февраля. Ранее СМИ передавали, что Илья был травмирован еще во время трансфера в Англию и он не сумеет выйти на поле до начала апреля. Официально данную информацию не подтверждали.