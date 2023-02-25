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Еще 650 ликвидированными и один уничтожен вертолет. Генштаб подытожил потери россиян на войне

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Большой танковый урожай тоже есть

Еще 650 ликвидированными и один уничтожен вертолет. Генштаб подытожил потери россиян на войне

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери оккупантов за день, на который пришлась годовщина полномасштабного вторжения России в Украину – 24 февраля.

За прошедшие сутки было ликвидировано 650 человек захватчика. Также было уничтожено 47 единиц вражеской техники, в том числе 12 танков и один вертолет Ми-24.

В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 147 470 (+650) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3375 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6609 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 2373 (+10) ед,
  • РСЗО – 475 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 247 (+0) ед,
  • самолетов – 299 (+0) ед,
  • вертолетов – 288 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2035 (+2),
  • крылатых ракет ‒ 873 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5235 (+11) ед,
  • специальной техники – 230 (+1).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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