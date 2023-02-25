Еще 650 ликвидированными и один уничтожен вертолет. Генштаб подытожил потери россиян на войне

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери оккупантов за день, на который пришлась годовщина полномасштабного вторжения России в Украину – 24 февраля.

За прошедшие сутки было ликвидировано 650 человек захватчика. Также было уничтожено 47 единиц вражеской техники, в том числе 12 танков и один вертолет Ми-24.

В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом: