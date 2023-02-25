Еще 650 ликвидированными и один уничтожен вертолет. Генштаб подытожил потери россиян на войне
Большой танковый урожай тоже есть
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери оккупантов за день, на который пришлась годовщина полномасштабного вторжения России в Украину – 24 февраля.
За прошедшие сутки было ликвидировано 650 человек захватчика. Также было уничтожено 47 единиц вражеской техники, в том числе 12 танков и один вертолет Ми-24.
В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:
- личного состава – около 147 470 (+650) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3375 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6609 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 2373 (+10) ед,
- РСЗО – 475 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 247 (+0) ед,
- самолетов – 299 (+0) ед,
- вертолетов – 288 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2035 (+2),
- крылатых ракет ‒ 873 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5235 (+11) ед,
- специальной техники – 230 (+1).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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