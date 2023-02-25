  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Путин молчал на годовщину войны, потому что не смог достичь своих целей, - ISW
В тренде

Путин молчал на годовщину войны, потому что не смог достичь своих целей, - ISW

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Российская власть не имела аргументов

Путин молчал на годовщину войны, потому что не смог достичь своих целей, - ISW

фото из свободных источников

Новина українською

Специалисты Института изучения войны предполагают, что власти России никак не прокомментировали годовщину своего вторжения в Украину из-за того, что не смогли достичь ни одной из своих заявленных целей.

Президент России Владимир Путин и его администрация не сделали никаких заявлений по поводу этой годовщины, хотя неоднократно выступал на публике за последние три дня.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал провокационные заявления о том, что Россия победит в войне, и добавил, что для достижения своих целей России жизненно важно "отодвинуть границы, которые угрожают как можно дальше, даже если это границы Польши".

"Заявления Медведева подчеркивают тот факт, что Кремль продолжает преследовать свои нереалистические максималистские цели, даже несмотря на то, что он не может предложить российскому народу никаких значительных успехов после года дорогостоящей войны в Украине", – говорится в отчете института.

Аналитики предполагают, что российские чиновники, вероятно, ищут поддержки у китайских оборонных производителей из-за ограничений, наложенных международными режимами санкций на российскую оборонную промышленность.

По теме
yellow-arrow
Ребров: Очень стыдно, что Украина вынуждена терять своих лучших людей в противостоянии с гнилыми
yellow-arrow
Еще 650 ликвидированными и один уничтожен вертолет. Генштаб подытожил потери россиян на войне
yellow-arrow
Шахтер получил еврокубкового соперника, Соломон продолжает забивать в АПЛ. Главные новости за 24 февраля
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин война с россией ракетная атака
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ISW

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде