Путин молчал на годовщину войны, потому что не смог достичь своих целей, - ISW

Специалисты Института изучения войны предполагают, что власти России никак не прокомментировали годовщину своего вторжения в Украину из-за того, что не смогли достичь ни одной из своих заявленных целей.

Президент России Владимир Путин и его администрация не сделали никаких заявлений по поводу этой годовщины, хотя неоднократно выступал на публике за последние три дня.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал провокационные заявления о том, что Россия победит в войне, и добавил, что для достижения своих целей России жизненно важно "отодвинуть границы, которые угрожают как можно дальше, даже если это границы Польши".

"Заявления Медведева подчеркивают тот факт, что Кремль продолжает преследовать свои нереалистические максималистские цели, даже несмотря на то, что он не может предложить российскому народу никаких значительных успехов после года дорогостоящей войны в Украине", – говорится в отчете института.

Аналитики предполагают, что российские чиновники, вероятно, ищут поддержки у китайских оборонных производителей из-за ограничений, наложенных международными режимами санкций на российскую оборонную промышленность.