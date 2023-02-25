Ребров: Очень стыдно, что Украина вынуждена терять своих лучших людей в противостоянии с гнилыми

Украинский тренер Сергей Ребров высказался к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину:

“Прошел целый год. Украина продолжает сражаться. 365 дней сопротивления агрессии бессмысленного и безнравственного врага.

Я могу лишь выразить свою гордость и благодарность всем людям, которые ежедневно борются за то, чтобы наша страна продолжала противостоять бесчеловечному злу, которое маскируется в виде российских солдат и народа.

Очень стыдно, что Украина вынуждена терять своих лучших людей – тех, кто заплатил самую дорогую цену за последний год и к сожалению нет с нами – в противостоянии с самыми низкими, самыми гнилыми людьми, которые представляют империалистические желания общества нашего бессмысленного соседа.

Пока мало кто сомневается в том, что Украина будет бороться, сколько бы это понадобилось, чтобы сохранить свою идентичность, достоинство и свободу от уничтожения.

В один день я уверен, что Украина и ее народ смогут отпраздновать окончательную победу – единственный способ достижения подлинного мира и спокойствия. Будем надеяться, чтобы этот день наступил как можно скорее”, – написал Ребров.