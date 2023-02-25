Буданов рассказал, что в здание ГУР в Киеве попадала ракета

Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что во время российских обстрелов одна из ракет прилетела в здание ГУР в столице Украины. Этой информацией военный поделился в фильме Дмитрия Комарова "Рік".

Дату попадания он не назвал, о последствиях тоже не рассказал. Также неизвестно, были ли пострадавшие. Однако Буданов выразил свое мнение, почему на него охотится Кремль:

"Это мера признания, это показывает, что я делаю свою работу правильно", - заявил глава ГУР.

Кроме этого, он подчеркнул, что не боится РФ:

“Я верующий человек и боюсь только Божьей кары. Какую-то Россию я не боюсь", - добавил военный.

Также Буданов рассказал, что местный кот здания Главного управления разведки Украины Гюнтер без повреждений пережил попадание ракеты.