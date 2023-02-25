  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Буча – это лицо России. С пытками и убитыми детьми
В тренде

Зеленский: Буча – это лицо России. С пытками и убитыми детьми

Общие новости
(1 голосов)

Президент Украины не оставил места сомнениям, кто такие россияне

Зеленский: Буча – это лицо России. С пытками и убитыми детьми

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в программе "Рік" с ведущим Дмитрием Комаровым высказался о преступлениях российских оккупантов в Киевской области в начале войны:

"Буча - это лицо России. С пытками, убитыми детьми. Это их путь такой кровавый. Одна такая дорога, путь в одном направлении. Переступая через живых людей. И это их черта главная. На сегодняшний день это они", - сказал Зеленский.

Во время оккупации в городе погибли более 420 жителей. Позже это было названо геноцидом украинцев. Украинская власть обратилась в Международный уголовный суд с просьбой расследовать эти события.

По теме
yellow-arrow
Буданов рассказал, что в здание ГУР в Киеве попадала ракета
yellow-arrow
Ребров: Очень стыдно, что Украина вынуждена терять своих лучших людей в противостоянии с гнилыми
yellow-arrow
Путин молчал на годовщину войны, потому что не смог достичь своих целей, - ISW
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Владимир Зеленский Буча
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Рік

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде