Зеленский: Буча – это лицо России. С пытками и убитыми детьми

Президент Украины Владимир Зеленский в программе "Рік" с ведущим Дмитрием Комаровым высказался о преступлениях российских оккупантов в Киевской области в начале войны:

"Буча - это лицо России. С пытками, убитыми детьми. Это их путь такой кровавый. Одна такая дорога, путь в одном направлении. Переступая через живых людей. И это их черта главная. На сегодняшний день это они", - сказал Зеленский.

Во время оккупации в городе погибли более 420 жителей. Позже это было названо геноцидом украинцев. Украинская власть обратилась в Международный уголовный суд с просьбой расследовать эти события.