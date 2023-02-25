Зеленский: Буча – это лицо России. С пытками и убитыми детьми
Президент Украины не оставил места сомнениям, кто такие россияне
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский в программе "Рік" с ведущим Дмитрием Комаровым высказался о преступлениях российских оккупантов в Киевской области в начале войны:
"Буча - это лицо России. С пытками, убитыми детьми. Это их путь такой кровавый. Одна такая дорога, путь в одном направлении. Переступая через живых людей. И это их черта главная. На сегодняшний день это они", - сказал Зеленский.
Во время оккупации в городе погибли более 420 жителей. Позже это было названо геноцидом украинцев. Украинская власть обратилась в Международный уголовный суд с просьбой расследовать эти события.
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