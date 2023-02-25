У России завершаются запасы иранских дронов - разведка Британии

Россия, вероятно, использовала весь запас иранских дронов-камикадзе в Украине и сейчас ищет пути пополнения запасов. Об этом говорится в последнем отчете британской разведки.

Как отмечается, примерно с 15 февраля не поступало никаких сообщений об использовании Россией иранских дронов-камикадзе для нанесения ударов по целям в Украине. До этого, с конца января по начало февраля, ВСУ информировали о сбитии по меньшей мере 24 иранских дронов Shahed-136, десятки иранских беспилотников также были уничтожены в первой половине января.

"Отсутствие использования дронов, вероятно, свидетельствует о том, что Россия использовала свой текущий запас и, возможно, будет искать возможности пополнения запасов", - говорится в отчете.

Британская разведка отмечает: хотя это оружие не является результативным, Россия считает его "полезной приманкой", которая может отвлечь украинскую ПВО от более эффективных российских крылатых ракет.